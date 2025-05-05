Resimli ve anlamlı Hıdırellez mesajları 2025 | En güzel Hıdırellez mesajları ve sözleri

Hıdırellez ile ilgili sözler sosyal medya ve Whatsapp üzerinden paylaşılıyor. Hızır Aleyhisselam ile İlyas peygamberin buluştuğuna inanılan Hıdırellez Bayramı her sene 5-6 Mayıs tarihlerinde çeşitli ritüellerde kutlanıyor. Whatsapp, Instagram ve Facebook'tan paylaşabileceğiniz en güzel Hıdırellez mesajları ve sözlerini haberimizde derledik. Hıdırellez sözleri ve mesajlarını dostlarınızla paylaşarak bu özel günü hatırlatabilirsiniz. İşte Hıdırellez için resimli mesajlar ve sözler, Hıdırellez duası...

HIDIRELLEZ MESAJLARI, HIDIRELLEZ İLE İLGİLİ SÖZLER

"Hızır yoldaşın, bereket kapında, dileklerin kabul olsun. Hıdırellez'in kutlu olsun!"

"Gül ağacına asılan her dilek, kalbine dokunan bir umut olsun. Hayırlı Hıdırellezler!"

"Bugün dualar Hızır'a, niyetler göğe, umutlar yüreğe yazılır. Hıdırellez'in bereketi üzerimizde olsun."

"Sağlıkla, huzurla, bollukla gelsin Hıdırellez... Dileklerin gerçek olsun!"

"Ey Hızır, darda kalanlara yetiştiğin gibi bana da umut ol."

"Bu gece ettiğim dualar yüreğime ferahlık, hayatıma bolluk getirsin."

"Hızır'ın uğradığı, İlyas'ın geçtiği yerler gibi evim de huzurla dolsun."

"Baharın nefesiyle yenilensin umutların, Hızır'la yeşersin duaların. Hıdırellez'in huzur ve bereket getirsin."

"Gecenin sessizliğine bırak dualarını, gül dalına as dileklerini... Hızır geçerken kalbine dokunsun."

"Ateşin üzerinden atla, eskiyi bırak ardında. Bu Hıdırellez, sana taptaze başlangıçlar getirsin."

"Bir dilek tut bu gece, gökyüzüne fısılda... Belki Hızır oradadır, belki mucizeler çok yakındadır."

"Toprak ısındıysa, gönüller de ısınır... Bahar gibi tazelen, umut gibi çoğal... Hıdırellez'in kutlu olsun!"

HIDIRELLEZ DUASI

Hıdırellez gecesinde edilen duaların kabul olduğuna inanılır. İşte kısa ve anlamlı Hıdırellez duası:

"Allah'ım, kalbimden geçen hayırlı dileklerime Hızır şahit olsun, sen de kabul eyle."

Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.