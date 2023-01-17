Teklif belli oldu! Andreas Cornelius Süper Lig'e geri dönüyor

Şampiyon Trabzonspor'un önemli isimlerinden Andreas Cornelius sezon başındaki ülkesine geri dönerek Kopenhag'a transfer olmuştu. Yeni takımında bir türlü beklenen performansı gösteremeyen yıldız futbolcu için Danimarka basınında önemli bir iddia ortaya atıldı. Andreas Cornelius'un Türkiye'ye geri dönebileceği belirtildi.

SÜPER LİG'DE ANDREAS CORNELİUS SÜRPRİZİ

Takımın başına Şenol Güneş'i geçiren Beşiktaş son haftalarda peş peşe kazandığı maçlarla zirveyle olan puan farkını azalmayı başardı. Siyah beyazlılarda yaşanan Wout Weghorst ayrılığının ardından ise gündeme ilk olarak Vincent Aboubakar gelmişti. Danimarka basını ise ortaya sürpriz bir isim attı. Trabzonspor'un eski başarılı golcüsü Andreas Cornelius'un siyah beyazlılarla görüşme gerçekleştiğini aktardı. Andreas Cornelius takımı Kopenhag'da mutsuz. Oyuncunun takımından ayrılmak istediği belirtildi.

ANDREAS CORNELİUS'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezona Trabzonspor'da başlayan Danimarkalı futbolcu bordo mavililerde 7 maça çıkmış ve 3 gol 1 asistlik performans sergilemişti. Daha sonrasında Kopenhag'a transfer olan Andreas Cornelius yeni takımında bir türlü beklenen performansı sergileyemedi. Sadece 5 maçta ilk 11 oynayan yıldız futbolcu toplamda 8 maça çıktı. Cornelius sadece 2 gol kaydetti.

Star Gazetesi