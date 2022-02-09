Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş aşkı! İmzayı attı

star.com.tr 9 Şubat 2022 Çarşamba 18:52 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 18:52

Türkiye'de Beşiktaş ile şampiyonluklar yaşayan ve unutulmaz isimler arasına giren Ricardo Quaresma'nın siyah-beyazlı taraftarlarla olan bağı Portekiz'e de sıçradı. Ricardo Quaresma, kendisini izlemeye giden Beşiktaşlı taraftarların maç sonu formalarını imzaladı.

RICARDO QUARESMA'NIN BEŞİKTAŞ AŞKI...

Portekizli yıldız oyuncu Ricardo Quaresma, maç sonu siyah-beyazlı taraftarların tribüne çağırması üzerine kenara gelerek taraftarların formalarını imzaladı. Türk taraftarlar karşılaşma boyunca Ricardo Quaresma'ya yoğun ilgi gösterdi.

RICARDO QUARESMA'NIN BU SEZON PERFORMANSI

Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimaraes'te forma giyen 38 yaşındaki yıldız oyuncu Ricardo Quaresma, bu sezon 19 resmi maçta görev alırken 1 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu. Quaresma, 19 maçın yalnızca 9'unda ilk 11'de yer buldu. Yıldız oyuncu Türkiye'de Beşiktaş ve Kasımpaşa forması giymişti.

*Görüntü, Kartal Analiz'e aittir.

