S-400'ler için tam 17 milyar dolarlık anlaşma! Resmen gözlerini kararttılar

Cezayir yerel medya kaynakları ve Russia Today (RT), Cezayir'in Rusya ile içerisinde S-400 füzeleri de olan 12-17 milyar dolar değerinde silah tedariki için büyük bir sözleşme imzalayacağını açıkladı. Öte yandan Africa Intelligence gazetesi, önümüzdeki 10 yıl için Rusya'nın Cezayir'e askeri tedarikine ilişkin bir çerçeve anlaşması üzerinde müzakerelerin sürdüğünü bildirdi.

Konuya ilişkin Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'nun önümüzdeki Aralık ayında Moskova'ya yapacağı resmi ziyaret sırasında anlaşma imzalanacağı iddia edildi. Cezayir ordusundaki subaylar ise özellikle denizaltılar, Su-57 (Sukhoi) hayalet uçaklar, Su-34 bombardıman uçakları ve Su-30 avcı uçaklarının satın alınması gerektiğini istiyor.

S-400'LER İÇİN TAM 17 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Yerel medya kaynakları ve Russia Today'de yer alan haberlere göre; Cezayir ayrıca Rusya'dan S-400, Viking ve Antey-4000 gibi yeni hava savunma sistemleri satın almayı umuyor. Söz konusu savunma teknolojileri temin edilmesi halinde Cezayir'in askeri bütçesi, 2023 maliye yasası taslağı uyarınca yüzde 130 artarak 22,6 milyar dolara ulaşabilir. RT'ye göre, bu bütçe Cezayir'i Afrika'nın en büyük askeri bütçesi haline getirebilir.

ABD'nin Cezayir Büyükelçisi Elizabeth Moore Aubin bu hafta, birkaç ABD Kongre üyesi tarafından Washington'un Cezayir'e Rusya ile kapsamlı silah ticareti için yaptırım yapmasını talep eden bir talep üzerine yorum yaptı. Ayrıca Aubin diplomatik işinin bir kısmının da ABD yasalarını Cezayirli yetkililere açıklamak olduğunu söyledi. Öte yandan Aubin, Interlignes ile yaptığı röportajda, "Cezayir yetkilileri bu ülke için bağımsız kararlar verecek." dedi.

ABD Kongre üyelerinin Rusya endişesi

Geçen ayın sonlarında, Cumhuriyetçi Lisa McClain liderliğindeki bir dizi ABD Kongre üyesi, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e bir mektup göndererek, Rusya ile Cezayir arasında giderek artan bağlara ilişkin son raporlarla ilgili endişelerini dile getirdi. Mektupta, iki ülke arasında askeri silah anlaşmalarının yapıldığı ve yalnızca geçen yıl Cezayir'in Moskova ile toplam 7 milyar doları aşan bir silah alımını tamamladığı ve Sukhoi 57 de dahil olmak üzere gelişmiş Rus savaş uçakları satın almayı kabul ettiği vurgulandı. Mektubun ortak imzacıları, bu askeri transferin Cezayir'i dünyanın en büyük üçüncü Rus silah alıcısı haline getirdiğini vurguladı.

CAATSA uygulamasına dikkat çektiler

Üyeler ayrıca Kongre'nin 2017'de kabul ettiği Amerika'nın Düşmanlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Mücadele Yasası'nın (CAATSA) uygulanması çağrısında bulundu.

İmza atan Kongre üyeleri mektupta şu ifadelere yer verdi: Bu yasa, ABD Başkanı'nı, Rus hükümetinin savunma veya istihbarat sektörlerinin bir parçası olan veya bu sektörler adına veya bu sektörler adına faaliyet gösteren bir kişiyle bilerek, önemli bir işlemde bulunan kişilere yaptırım uygulamaya yönlendiriyor.