Sadece keskin gözlü insanlar görebiliyor! Parkta saklanan köpeği 9 saniyede bulabilir misin?

Resimdeki köpek, oturduğu yerde mükemmel bir optik yanılsama sahnesi oluşturmuş durumda. Sadece keskin gözlü kullanıcılar köpeği belirtilen süre içinde bulabiliyor. Optik illüzyon içeren meydan okumalar, hem zekanızı hem de gözlem becerilerinizi değerlendirmenin iyi bir yoludur. Araştırmalara göre resimdeki köpeği bulanların görsel Peki parkta saklanan köpeği 9 saniyede bulabilir misin?

Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran bu görselde yeşil bir alanda bulunan bank ve ağaçlar görülüyor. Ayrıca biraz uzakta ikinci bir bank da yer alıyor.

Bu görüntüde yer alan şeyler sadece park, ağaçlar ve banklar değil. Başlıktan da anlaşılacağı üzere bu görselde bir köpek var ve köpeği bulmak için sadece 9 saniyeniz var.

9 SANİYEDE KÖPEĞİ BULABİLİR MİSİN?

Araştırmalar, optik illüzyonların konsantrasyon ve gözlem becerilerini geliştirmede faydalı olduğunu göstermektedir. Gözlem becerilerinizi test etmek ister misiniz? O halde şimdi bu optik illüzyon testini verilen sürede çözmeyi deneyin.

IQ'nuzu test etmenin eğlenceli bir yöntemi olan bu zeka testinde görsel açıdan son derece dikkatli bir yaklaşım sergilemeniz gerekiyor. Şimdi kronometreyi başlatın ve görsele dikkatlice bakın. Unutmayın! 9 saniye dolmadan köpeği fark etmelisiniz.

Köpek görselin herhangi bir yerinde saklanıyor olabilir. Şimdi resime yoğunlaşarak dikkatinizi toplayın ve 9 saniye içinde onu bulmaya çalışın.

SADECE KESKİN GÖZLÜ İNSANLAR GÖREBİLİYOR

Resimde bir köpek var ve köpeği ilk bakışta fark etmek kolay değil. Öyle ki yalnızca keskin gözlere sahip insanlar 9 saniyede görebiliyor.

İyi gözlem becerisine sahip kişiler, köpeği 9 saniye içinde tespit edeecektir.

Köpek resimde oturuyor ve dikkatlice bakıp odaklanırsanız onu kolayca fark edebilirsiniz.

İŞTE CEVAP!

Pug ırkı köpek, bankın sağ tarafındaki demir kolun halkasının arkasında duruyor.