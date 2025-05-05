Sağlık Bakanlığı işçi alımı başladı: İŞKUR Sağlık Bakanlığı başvuru ekranı ve kadro-branş dağılımı

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı kapsamında sürekli işçi alımları için düğmeye bastı. Toplamda 3.658 kişilik kadroda temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, şoför, klinik destek elemanı ve bakım onarım personeli gibi pozisyonlara başvurular 5-9 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını yalnızca https://esube.iskur.gov.tr adresinden e-devlet bilgileriyle giriş yaparak gerçekleştirebilecek. İşçi alımına dair şartlar, pozisyon dağılımı ve süreç detayları haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI 3.658 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı kamu istihdam planı çerçevesinde 3.658 sürekli işçi alımı için başvuruları almaya başladı. Merkez ve taşra teşkilatlarında görev alacak işçiler için İŞKUR e-şube üzerinden başvuru süreci resmen başladı.

Sağlık Bakanlığı taşra ve merkez teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 3.658 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek.

Başvuru tarihleri: 5 - 9 Mayıs 2025

Başvuru adresi: https://esube.iskur.gov.tr

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Alım yapılacak 3.658 sürekli işçi kadrosunda yer alan pozisyonlar ve görev alanları şöyle:

Temizlik Görevlisi

Güvenlik Görevlisi

Şoför

Klinik Destek Elemanı

Bakım Onarım Personeli

Başvurular yalnızca İŞKUR e-şube üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek. Adayların yaş, eğitim durumu ve mesleki yeterlilik gibi özel şartları taşıması gerekecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların başvuruda bulunabilmeleri için bazı temel şartları sağlamaları gerekiyor. Bunlar arasında:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

En az ilköğretim mezunu olmak (pozisyona göre değişebilir),

Görevini yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,

İlgili meslek için istenen belge ve sertifikalara sahip olmak.

Ayrıca, başvurulan pozisyona göre yaş sınırı, vardiyalı çalışma şartı veya güvenlik soruşturması gibi özel kriterler de aranabilir.

SONUÇLAR VE YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Başvuruların tamamlanmasının ardından kura veya doğrudan yerleştirme yöntemiyle işe alım süreci işletilecek. Alım yöntemi pozisyona göre değişiklik gösterebilir. Bakanlık, kura çekimi yapılacak illeri ve tarihleri ayrıca duyuracak.