Şirket doğruladı! Katar 6 adet M-346 alıyor

star.com.tr 31 Ocak 2022 Pazartesi 14:34 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 14:34

Geçtiğimiz kasım ayında, İtalyan basınında yer alan bazı haberlerde, Katarlı yetkililerin açıklanmayan sayıda M-346 Master çift-motorlu transonik gelişmiş eğitim ve hafif-saldırı saldırı uçağı satın almaya hazırlandıkları, ileri sürülmüştü.



Haberler, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Gerini'nin Katar'ın başkenti Doha'ya yaptığı ziyaretle aynı döneme denk gelmişti.

Defence News'in, İtalyan şirketinden bir kaynağa dayandırdığı habere göre Leonardo, Katar'a M-346 Master uçakları satmayı kabul etti.

Bu açıklama aynı zamanda, Leonardo ve İtalyan Hava Kuvvetleri tarafından açılan ve Almanya'nın ile Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri'nin de[JASDF]katıldığı, uluslararası bir eğitim okuluna, Katar pilotlarının da katılmasını anlamlı kıldı.

Katarlı pilotların İtalya'daki eğitimi, halihazırda doğrulanan anlaşmayı da açıklıyor.

KATAR'IN M-346 MASTER ALIMI

Polonya, İsrail ve Singapur'un da satın aldığı M-346, Avrupa'nın Eurofighter, Gripen, Rafale ile Amerikan F-16, F-18, F-15, F-35 ve F-22'ye kadar kadar gelişmiş savaş uçakları konusunda mürettebatı eğitiyor.

Leonardo yetkilileri, Katar'ın da, İtalyan şirketinden 6 adet M-346 jet eğitim uçağı satın aldığını söyledi.

Katar anlaşmasıyla, Leonardo'nun sattığı toplam M-346 sayısı, 82'ye ulaştı.

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