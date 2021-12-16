Sofiane Feghouli'nin kaderi belli oldu! Galatasaray kararını verdi

Galatasaray'da istenilen performansı veremeyen Sofiane Feghouli ve Ryan Babel ile yollar ayrılıyor. Fotomaç'ın aktardığı habere göre devre arasında iki isme veda edilecek. İki yıldızın ağır maaş yükü yönetimin belini büküyor.
Sofiane Feghouli 3.75, Ryan Babel ise 2.5 milyon euro kazançla Galatasaray'ın en yüksek maaş alan oyuncuların başında geliyor. Yabancı kontenjanın dolu olması ise yönetime büyük engel oluştururken hem yabancı kontenjanını rahatlatmak için hem de maaş yükünden kurtulmak için Sofiane Feghouli ve Ryan Babel ile yollar ayrılacak.
Babel bu sezon ligde 11 maçta skora katkı sağlayamadı. Feghouli 13 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.