Sofiane Feghouli'nin kaderi belli oldu! Galatasaray kararını verdi

Fotomaç 16 Aralık 2021 Perşembe 13:30 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 13:30

Galatasaray'da istenilen performansı veremeyen Sofiane Feghouli ve Ryan Babel ile yollar ayrılıyor. Fotomaç'ın aktardığı habere göre devre arasında iki isme veda edilecek. İki yıldızın ağır maaş yükü yönetimin belini büküyor.

SOFİANE FEGHOULİ VE RYAN BABEL YOLCU

Sofiane Feghouli 3.75, Ryan Babel ise 2.5 milyon euro kazançla Galatasaray'ın en yüksek maaş alan oyuncuların başında geliyor. Yabancı kontenjanın dolu olması ise yönetime büyük engel oluştururken hem yabancı kontenjanını rahatlatmak için hem de maaş yükünden kurtulmak için Sofiane Feghouli ve Ryan Babel ile yollar ayrılacak.

FEGHOULİ VE BABEL'İN PERFORMANSI

Babel bu sezon ligde 11 maçta skora katkı sağlayamadı. Feghouli 13 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.