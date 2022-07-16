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  • Anthony Nwakaeme'ye Süper Lig devinden yeşil ışık! Anlaşma an meselesi...
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Anthony Nwakaeme'ye Süper Lig devinden yeşil ışık! Anlaşma an meselesi...

Anthony Nwakaeme'nin Trabzonspor'dan sonraki durağı merak edilirken Galatasaray harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, teknik direktör Okan Buruk'un da sıcak baktığı Anthony Nwakaeme'nin temsilcisiyle görüşeceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Aksam.com.tr16 Temmuz 2022 Cumartesi 21:53 - Güncelleme:
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Galatasaray, Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların Anthony Nwakaeme'yi gündemine aldığı ve temsilcisiyle görüşeceği iddia edildi.

GALATASARAY'DAN ANTHONY NWAKAEME HAMLESİ

Aksam.com.tr'de yer alan habere göre; Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın temsilcisiyle önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleştirecek.

OKAN BURUK SICAK BAKIYOR

Haberde, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un Anthony Nwakaeme'ye sıcak baktığı ve Kerem Aktürkoğlu'nun transferi halinde yerine iyi bir alternatif olarak transferine onay verebileceği belirtildi. Öte yandan 33 yaşındaki Nijeryalı yıldızın da sarı-kırmızılılarda forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.

ANTHONY NWAKAEME'NİN PERFORMANSI

Anthony Nwakaeme, geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 36 resmi maçın 32'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 2708 dakika süre aldı. 33 yaşındaki Nijeryalı sol kanat bu karşılaşmalarda 15 gol ve 11 asistle takımına katkıda bulundu.

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