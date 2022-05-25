Süper Lig'de Aykut Kocaman sürprizi! Resmen geri dönüyor

Süper Lig'in şampiyon hocalarından Aykut Kocaman, Başakşehir'den ayrıldıktan sonra takım çalıştırmamış ve dinlenmeye çekilmişti. Tecrübeli teknik adamın gelecek sezon için Süper Lig'e dönmeye hazırlandığı öğrenildi. Öte yandan Aykut Kocaman'ın gelecek tekliflere hazır olduğu ve teknik ekibini de hazır tuttuğu belirtildi.

AYKUT KOCAMAN GERİ DÖNÜYOR

Başakşehir'den ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Aykut Kocaman için bir çok kulüple anlaştı iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak başarılı teknik direktör dinlenmeyi tercih etti. Bu sezon gelecek olan tekliflere ise açık olan tecrübeli teknik direktör son katıldığı TV programında kariyerine devam edeceğini söylemişti.

AYKUT KOCAMAN'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2003-2004 İstanbulspor

2004-2005 Malatyaspor

2005-2006 Konyaspor

2006-2009 Ankaraspor

2010-2013 Fenerbahçe

2014-2016 Konyaspor

2017-Fenerbahçe

2018-2020 Konyaspor

2020-2021 Başakşehir

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Sportif Direktörlük Kariyeri

2009-2010 Fenerbahçe

Başarıları

2010-2011 - Türkiye Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe ( Teknik Direktör )

2016-2017 - Türkiye Kupası- Konyaspor ( Teknik Direktör )

Star Gazetesi