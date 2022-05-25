Süper Lig'de Aykut Kocaman sürprizi! Resmen geri dönüyor

Süper Lig'in şampiyon hocalarından Aykut Kocaman, Başakşehir'den ayrıldıktan sonra takım çalıştırmamış ve dinlenmeye çekilmişti. Tecrübeli teknik adamın gelecek sezon için Süper Lig'e dönmeye hazırlandığı öğrenildi. Öte yandan Aykut Kocaman'ın gelecek tekliflere hazır olduğu ve teknik ekibini de hazır tuttuğu belirtildi.
Başakşehir'den ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Aykut Kocaman için bir çok kulüple anlaştı iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak başarılı teknik direktör dinlenmeyi tercih etti. Bu sezon gelecek olan tekliflere ise açık olan tecrübeli teknik direktör son katıldığı TV programında kariyerine devam edeceğini söylemişti.
2003-2004 İstanbulspor
2004-2005 Malatyaspor
2005-2006 Konyaspor
2006-2009 Ankaraspor
2010-2013 Fenerbahçe
2014-2016 Konyaspor
2017-Fenerbahçe
2018-2020 Konyaspor
2020-2021 Başakşehir
2009-2010 Fenerbahçe
2010-2011 - Türkiye Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe ( Teknik Direktör )
2016-2017 - Türkiye Kupası- Konyaspor ( Teknik Direktör )