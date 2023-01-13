Süper Lig'de Sergen Yalçın sürprizi! Resmen bitti bu iş

Son olarak Beşiktaş'ta görev alan ve siyah-beyazlılarda 2 kupa kaldıran Sergen Yalçın için sürpriz bir teklif geldi. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile görüştüğü iddia edilen Sergen Yalçın'ın teklifi reddettiği öne sürüldü.

SERGEN YALÇIN, SON OLARAK BEŞİKTAŞ'TA GÖREV ALDI

Sergen Yalçın, son olarak Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapmıştı. 50 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlılarla 2020-21 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşarken Türkiye Kupası'nı da kaldırdı. Deneyimli çalıştırıcı geçtiğimiz sezonun başlarında siyah-beyazlılardan ayrılmıştı.

SÜPER LİG'DEN SERGEN YALÇIN'A SÜRPRİZ TEKLİF

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'dan sürpriz bir Sergen Yalçın hamlesi geldi. Halihazırda teknik direktörlük görevinde Erol Bulut'un olduğu Antep ekibinin Yalçın ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Deneyimli çalıştırıcının ise görevde bir teknik direktör olması nedeniyle teklifi geri çevirdiği ileri sürüldü.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARNESİ

Sergen Yalçın, daha önceden Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor ve Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlük yaptı. Son olarak Beşiktaş'ta görev alan 50 yaşındaki çalıştırıcı 2020-21 sezonunda Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda zafere ulaştı.