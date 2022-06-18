Süper Lig'de Sofiane Feghouli sürprizi! Herkes ters köşe oldu: İstanbul'a geliyor

Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılması beklenen Sofiane Feghouli'ye İstanbul takımları talip oldu. Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ve Kasımpaşa'nın Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli'ye teklifte bulunduğu öne sürüldü.

GALATASARAY'DA SOFIANE FEGHOULI DEFTERİ KAPANIYOR

2017'nin yazında West Ham United'dan transfer edilen Sofiane Feghouli için Galatasaray'da yolun sonu göründü. Sözleşmesi sona eren Feghouli için sarı-kırmızılı yönetimden takımda tutmak için bir hamle gelmedi. 32 yaşındaki oyuncu da geçtiğimiz haftalarda takıma veda etmişti.

SOFIANE FEGHOULI'YE 2 TEKLİF

Cezayir basınında yer alan habere göre; Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ve Kasımpaşa, Sofiane Feghouli'ye talip oldu. İki İstanbul takımı da Feghouli'ye teklifte bulundu ve pazarlıklar sürüyor.

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Haberde, İstanbul'da kalmak istediği belirtilen Sofiane Feghouli'nin gelen tekliflere sıcak baktığı ve en yüksek teklifi veren ekibe imza atabileceği ifade edildi.

Sofiane Feghouli, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 30 resmi maçın 18'inde ilk 11'de yer aldı. 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.