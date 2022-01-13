Tarihe geçecek! Mario Balotelli'ye dünya devi talip oldu

Star.com.tr 13 Ocak 2022 Perşembe 05:30 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 05:30

Süper Lig'de Adana Demirspor formasıyla tekrardan kariyerinde çıkış yakalayan Mario Balotelli transferin adeta gözdesi haline geldi. Yıldız oyuncusu için İtalya Serie A'dan Bologna, Torino, Genoa, Spezia ve Salernitana talip olurken bir iddia da İngiltere'den geldi. The Sun'ın haberine göre Newcastle United Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak istiyor.

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MARİO BALOTELLİ'YE DAHA ÖNCE DE TALİP OLMUŞLARDI

İngiliz kulübü Newcastle United'ın Mario Balotelli'ye talip olduğu yönünde iddialar daha önceleri de belirtilmişti. Son olarak İngiliz medyası İtalyan golcünün Newcastle United'ın 5'li transfer projesinde yer aldığını yazdı. İngiliz kulübü, Mario Balotelli'nin yanı sıra; Sergio Ramos, David Luiz, Dele Alli ve Ürdün Pickford'u da kadrosuna katmak istiyor.

ADANA DEMİRSPOR TARİHİNE GEÇEBİLİR

Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'da 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kulüp başkanı Murat Sancak katıldığı bir televizyon programında İtalyan yıldız için 10 milyon Euro bonservis bedeli belirlemişti. İngiliz kulüp Newcastle, transferi gerçekleştirmesi halinde 10 milyon Euro bonservisi gözden çıkarmak durumunda. Öte yandan transfer gerçekleşirse Adana Demirspor tarihinde ilk defa bir futbolcudan 10 milyon Euro bonservis elde edilmiş olacak