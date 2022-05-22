İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2022 Pazar / 21 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,8769
  • EURO
    16,8435
  • ALTIN
    942.556
  • BIST100
    2372.35
  • Haberler
  • >
  • Ekstra
  • >
  • Tarihi teklif! Cristiano Ronaldo için çılgına döndüler
Ekstra

Tarihi teklif! Cristiano Ronaldo için çılgına döndüler

Cristiano Ronaldo için Fransız devi PSG yeniden devreye girdi. Mbappe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Fransız ekip Cristiano Ronaldo'yu da kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi22 Mayıs 2022 Pazar 18:54 - Güncelleme:
ABONE OL

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo başarısız geçen sezonun ardından takımda kalıp kalmayacağı konusunda kararsız. Son olarak Fransız kulübü PSG'nin kadrosuna katmak istediği Cristiano Ronaldo'nun Machester ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Fransız basınına göre ise Portekizli yıldızın PSG ile anlaşması halinde Paris ekibi Machester ile masaya oturacak ve Ronaldo'yu takıma katacak.

CRİSTİANO RONALDO'YU TRANSFER ETMEK İSTİYOR

PSG uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi için takıma yatırım yapıyor. Ancak bir türlü kazanılamayan Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak için ciddi transfer hamleleri yapıyor. Geçtiğimiz sezon Lionel Messi'yi kadrosuna katan Paris ekibi bu sezon da Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak uzun yıllardır hayalini kurduğu Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyor.

Cengiz Ünder, Avrupa'yı fethetti! İnanılmaz başarı...

CRİSTİANO RONALDO'NUN KARNESİ

Portekizli dünya yıldızı bu sezon çıktığı 38 maçta 24 gol 3 asistlik performans gösterdi. Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 7 maçta 6 gol kaydederken ligde de 30 maçta 18 gol attı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.