Tarihi teklif! Cristiano Ronaldo için çılgına döndüler

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo başarısız geçen sezonun ardından takımda kalıp kalmayacağı konusunda kararsız. Son olarak Fransız kulübü PSG'nin kadrosuna katmak istediği Cristiano Ronaldo'nun Machester ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Fransız basınına göre ise Portekizli yıldızın PSG ile anlaşması halinde Paris ekibi Machester ile masaya oturacak ve Ronaldo'yu takıma katacak.

CRİSTİANO RONALDO'YU TRANSFER ETMEK İSTİYOR

PSG uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi için takıma yatırım yapıyor. Ancak bir türlü kazanılamayan Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak için ciddi transfer hamleleri yapıyor. Geçtiğimiz sezon Lionel Messi'yi kadrosuna katan Paris ekibi bu sezon da Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak uzun yıllardır hayalini kurduğu Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyor.

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CRİSTİANO RONALDO'NUN KARNESİ



Portekizli dünya yıldızı bu sezon çıktığı 38 maçta 24 gol 3 asistlik performans gösterdi. Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 7 maçta 6 gol kaydederken ligde de 30 maçta 18 gol attı.

Star Gazetesi