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Tarihi teklif! Dünya devi Ali Akman'a talip oldu

Hollanda'da NEC Nijmegen forması giyen Ali Akman'a İngiliz devi Arsenal talip oldu. Öğrenilen bilgiye göre genç yıldız adayı Ali Akman Eintracht Frankfurt'ta forma giyip daha sonrasında büyük kulüpte forma giymek istiyor.

Star Gazetesi6 Nisan 2022 Çarşamba 19:08 - Güncelleme: 6 Nisan 2022 Çarşamba 19:08
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Genç yıldız adayı Ali Akman bu sezon formasını giydiği NEC Nijmegen'de gösterdiği başarılı performansla Avrupa'da bir çok dev kulübün dikkatini çekti. İngiliz devi Arsenal 19 yaşındaki genç yeteneği kadrosuna katmak istiyor. Ancak Ali Akman gelecek sezon için Eintracht Frankfurt'ta giderek kendisini göstermek istiyor.

ALİ AKMAN'A ARSENAL KANCASI

İngiliz kulüp Arsenal genç oyunculara yaptığı yatırımla tanınıyor. Londra ekibi Ali Akman'ın gelecek vaat ettiği düşüncesiyle kadrosuna katmak istiyor. Ancak 19 yaşındaki oyuncu kariyeri için acele etmiyor. Almanya Bundesliga'da tecrübe kazanmak isteyen Ali Akman tecrübelenerek büyük kulüplerde forma giymek istiyor.

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FRANKURT SATIŞA ONAY VERMİYOR

Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un da Ali Akman'ı satmaya yanaşmadığı belirtildi. Genç yıldız adayının gelişiminin tamamlanması gerektiğini düşünen kulüp Ali Akman'a uzun dönemli proje gözüyle bakıyor.

Star Gazetesi

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