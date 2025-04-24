Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de yarın (25 Nisan) okullar tatil mi? Deprem tatili kaç gün? Son dakika: Valilik açıklaması

İstanbul'da meydana gelen şiddetli depremin ardından kette iki gün eğitime ara verildi. Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ Valiliklerinden son dakika tatil açıklaması geldi. Kocaeli, Yalova ve Tekirdağ'da da öğrencilerin merakla beklediği tatil haberi gecikmedi. Peki, 25 Nisan 2025 Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de okullar tatil mi? Deprem tatili kaç gün? İşte valiliklerden yapılan tatil açıklaması.

Marmara Denizi'nde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremden İstanbul başta olmak üzere birçok çevre ilde etkilendi. İstanbul'da okullar ve üniversiteler iki gün tatil oldu. Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de deprem sonrası eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. İstanbul'da artçı sarsıntılar devam ederken Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli gibi ilçelerde İlkokul, ortaokul, lise eğitimi alanlar ise tatilin cuma günü sürüp sürmeyeceğini emrak ediyor. Peki 25 Nisan cuma Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'nde okullar tatil mi oldu? İşte, valilikten yapılan açıklamanın detayları...

25 NİSAN 2025 TEKİRDAĞ, YALOVA VE KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Marmara Denizi Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de yaşayan öğrenciler ve veliler, "25 Nisan'da okullar açık mı?" sorusuna yanıt ararken, ilgili valiliklerden resmi açıklamalar geldi.

Depremin etkilediği diğer illerden Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de ise durum farklı. Valiliklerden yapılan son dakika açıklamalarına göre:

Tekirdağ Valiliği: "Deprem nedeniyle 24 Nisan 2025 Perşembe günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir."

Yalova Valiliği: "Eğitim-öğretime yalnızca 24 Nisan Perşembe günü ara verilmiştir. 25 Nisan Cuma günü okullarımız normal düzende devam edecektir."

Kocaeli Valiliği: "24 Nisan Perşembe günü eğitim kurumlarında 1 günlük tatil uygulanmış, ancak 25 Nisan Cuma günü eğitime devam edilecektir."

Alınan kararlar doğrultusunda Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de 25 Nisan 2025 Cuma günü okullar açık olacak ve eğitim-öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek.

İSTANBUL'DA OKULLAR İKİ GÜN TATİL EDİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamalara göre, İstanbul'daki ilk ve ortaöğretim kurumları ile üniversiteler 24 ve 25 Nisan tarihlerinde tatil edildi. Tatil kararı, okul bahçelerinin güvenli toplanma alanı olarak kullanılabilmesi ve artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle alındı.

DEPREM TATİLİ KAÇ GÜN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'daki okullarımızda yapısal risk bulunmasa da, vatandaşlarımızın güvenli alan ihtiyacını göz önünde bulundurarak Cuma gününü de kapsayan iki günlük tatil kararı aldık. Diğer illerde bu tür bir ihtiyaç oluşmadığı için sadece bir günlük tatil yeterli görüldü."