TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? TOKİ 250 bin sosyal konut başvurularında son durum

TOKİ başvurularıyla ilgili son dakika haberleri, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından dar ve orta gelirli vatandaşlar için hayata geçirilecek olan 250 bin sosyal konut projesinde heyecan artıyor. Hükümetin desteğiyle hayata geçirilecek bu dev projede vatandaşlar özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde ev sahibi olacaklar. Peki, TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte TOKİ 250 bin sosyal konut başvuru süreci, şartlar ve ödeme planı hakkında tüm detaylar...

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 yılı itibarıyla yeni sosyal konut kampanyası için hazırlıklarını sürdüren TOKİ, altyapı, çevre düzenlemesi ve konut inşasına ilişkin ihaleleri aşama aşama sürdürüyor. 7 Kasım'da başlayan ihalelerin Haziran 2025'e kadar devam edeceği açıklanırken, başvuru sürecinin de bu tarihten sonra başlaması bekleniyor.

Henüz başvuru süreci başlamamış olsa da, konut sahibi olmak isteyen vatandaşların TOKİ resmi duyurularını düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor. Haziran 2025 sonrası açıklanması beklenen başvuru takvimi ile birlikte, proje kapsamında hangi illerde ne kadar konut inşa edileceği de netleşecek. Ev hayali kuran milyonlar için TOKİ'nin 250 bin konut projesi, umut dolu bir kapı aralamaya hazırlanıyor.

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ'nin resmi açıklamasına göre, sosyal konut projesi için ihaleler tamamlanmadan başvurular alınmayacak. Bu kapsamda, başvuru sürecinin Haziran 2025 sonrası başlaması bekleniyor. Önceki TOKİ kampanyalarında olduğu gibi e-Devlet ve TOKİ resmi internet sitesi üzerinden dijital başvuru yöntemi kullanılacağı tahmin ediliyor.

TOKİ BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

TOKİ başvurularının tamamen dijital ortamda yapılması planlanıyor. Vatandaşların TOKİ'nin resmi internet sitesi veya e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayabileceği öngörülüyor. Özellikle yaşlı ve dijital işlemlerde zorlanan bireyler için il ve ilçe TOKİ irtibat noktalarından da destek verileceği tahmin ediliyor.

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI VE KRİTERLER NE OLACAK?

Başvuru şartlarının daha önceki kampanyalara benzer şekilde belirlenmesi bekleniyor. Genellikle;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Proje ilinde en az 1 yıl ikamet etmek,

Üzerine kayıtlı konut bulunmamak ve

Belirli bir gelir seviyesinin altında olmak gibi kriterler aranıyor. Ancak yeni kampanya özelinde detaylar, Cumhurbaşkanı'nın kamuoyuna açıklayacağı güncel şartnameyle netleşecek.

TOKİ 250 bin konutluk proje, Türkiye'nin 81 ilini kapsayan en geniş sosyal konut kampanyalarından biri olacak. Proje kapsamında yapılacak evlerin, uygun ödeme koşulları ve düşük taksit seçenekleriyle vatandaşlara sunulacağı öngörülüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projeye ilişkin yaptığı açıklamada yıl sonuna doğru büyük bir sosyal konut kampanyasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacağını bildirdi.