Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer'de Mahalle Muhtarları ve STK Temsilcileri ile buluştu. Bakan Uraloğlu, yapımı devam eden Kilyos Tünel şantiyesini ziyaret etti. Şantiye yetkililerinden bilgi alan Bakan Uraloğlu ardından açıklama yaptı. Abdulkadir Uraloğlu, şantiyeden ayrılarak Sarıyer'de çarşı esnafını ziyaret etti. AK Parti seçim çadırını ziyaret eden Bakan Uraloğlu, parti üyeleriyle sohbet edip fotoğraf çektirdikten sonra çevredeki CHP seçim çadırındaki partililerle de selamlaştı. Çarşıda vatandaşların taleplerini dinleyerek sohbet edip çocuklara harçlık verdi.

"ESKİ YAPILMIŞ OLANLARI DA GÜÇLENDİRDİK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul'la ilgili bir deprem riskimiz var, bu hep olmuştur. Buna yönelik ulaştırma yapılarıyla ilgili bütün önlemlerimizi aldık. Eski yapılmış olanları da güçlendirdik. Bakın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün tabliyesini askıya aldık. Yeniden yaptık diyebilirim. Gece çalıştık çoğu İstanbullu fark etmedi o bütün askı halatlarını değiştirdik, bütün viyadüklerdeki deprem takozlarından tutun onların güçlendirilmesiyle ilgili bütün çalışmalarımızı yaptık. Biz tabii normal kullanımda günlük yaşantımızda ne lazım? Bir taraftan bunu planlarken bir taraftan da Allah korusun bir afet durumunda bir deprem durumunda İstanbul'un öncelikle İstanbul'a acil yardım ekiplerinin, acil yardım malzemelerinin nasıl gireceğini ve İstanbul'daki vatandaşlarımızı nasıl çıkacağıyla ilgili projeleri yapıyoruz. Yani biz bugünü, yarını değil 10 yılları, 20 yılları, 100 yılı İstanbul için planlıyoruz. Şu anda bulunduğumuz Sarıyer- Kilyos Tüneli de tam bu anlattığıma hizmet edecek olan projelerimizden bir tanesi. Projemiz nerede? Bizim Kilyos'tan başlayıp, neredeyse Karadeniz'den, İstanbul'un tam kuzey noktalarından başlayıp Sarıyer'e, oradan Çayırbaşı Tüneli, devamında Beşiktaş'a kadar uzanacak, o güzergahtaki bütün yerleşime hizmet edebilecek. Avrupa yakasını neredeyse bir boydan bir boya geçebilecek olan Murat Kurum başkanımızın da bahsettiği iki yakaya iki tünel projesinden bir tanesidir bunun devamı. Ama biz ilk etapta burayı bitirdiğimizde ciddi bir hizmet görecektir. Devamında da dediğim gibi Beşiktaş'a kadar uzatılması da yine gündemimizde olan işlerden bir tanesi" dedi.

"SARIYER'DEN 35 DAKİKA SÜREN SEYAHAT SÜRESİ SADECE 5 DAKİKAYA DÜŞECEK"

Bakan Uraloğlu, "Şimdi bu projeyle ilgili biz sahilden başlayacağız. Yaklaşık 8 bin 200 metrelik bir güzergahtan bahsediyoruz. Bunun yaklaşık 7 kilometresi tünelle geçiyor, çift tüp tünelle iki gidiş ve iki geliş olmak üzere toplam 4 şeritli ve bin 200 metrelik de viyadükler ve bağlantı yollarından oluşmuş olacak. Bitirdiğimiz zaman ne işe yarayacak bu tünelimiz? Normal zamanlarda Sarıyer'den 35 dakika süren seyahat süresi sadece 5 dakikaya düşecek. Biz bunu getirip Kilyos'tan Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlayacağız. Siz artık buradan isterseniz Doğu istikametine gidin, isterseniz Batı istikametine, havaalanına, Sabiha Gökçen'inden tutun, bütün illere kadar isterseniz de buradaki Zekeriyaköy Uskumruköy. Bütün yerleşimlerde yaşayan vatandaşlarımızın da ulaşımını sağlamış olacağız. Zamandan en az 30 dakika tasarruf... İstanbullular bunun ne anlama geldiğini gayet iyi bilirler bunu kazandıracağız. Sonra biz burada yakıttan ciddi bir tasarruf sağlamış olacağız. Tabii biz Türk insanı biraz aceleciyiz. Ne zaman bitireceğiz? 7 bin metrelik tünelin yaklaşık yüzde 30'nu aşağı yukarı bitirmiş durumdayız. Yüzde 30 seviyesine geldik. 3 bin 850 metrelik iki tüpte toplam kazı gerçekleşmesi sağlamış durumdayız. Çalışmalarımız 7/24 devam ediyor. Hedefimiz 2026'nın sonuna doğru inşallah bu tüneli bitirerek hizmete açmak" şeklinde konuştu.