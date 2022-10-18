Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' tablosuna bir de böyle bakın! 20 saniye baktıktan sonra gözlerinize inanamayacaksınız!

Optik illüzyon testleri, nesnel gerçekliğin farklı algılanmasına neden olur. Göz tarafından toplanan ve beyinde işlenen bilgiler, uyaran kaynağının fiziksel ölçümü ile uyuşmayan bir algı oluşturur. Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' tablosu üzerinde yapılan bir deney sonrası, resimde bulunan sabit nesnelerin hareket ettiği ortaya çıktı. Görselde yer alan siyah-beyaz spirale 20 saniye boyunca baktığınız zaman, tablodaki gökyüzünün hareket ettiğini göreceksiniz.

Videoyu oynatıp, üst kısımda yer alan spirale sabit bir şekilde odaklanın. Sonrasında gözlerinizi alt kısımdaki tabloya çevirdiğinizde gördüğünüz manzara karşısında şaşıp kalacaksınız.

Hemen şimdi 20 saniye boyunca sürekli spirale bakıp, sonra tabloya sabit bir şekilde bakın...

Yıldızların hareket ettiğini görebildiniz mi?

Bu tür optik illüzyonlar, görsel yanılsama oluşturarak; Aslında sabit olan bir resmi, hareket ediyormuşçasına görmemize neden olabilmektedir.

Ressam Vincent van Gogh, Yıldızlı Gece adı verdiği bu tabloda, sanatoryumdaki odasının doğuya bakan pencereden görünen Saint-Remy-de-Provence köyünün gün doğuşundan hemen önceki görünüşünü resmetmiştir.

OPTİK İLLÜZYON NEDİR?

Optik illüzyon (görsel illüzyon) ya da göz yanılsaması, görsel olarak algılanan görüntüler ile nesnel gerçekliğin farklı olduğu durumlar için kullanılan terimdir.

Optik illüzyon, göz veya beynin çalışma prensiplerinin doğal veya yapay şekillerde manipüle edilmesi, kandırılması veya yanıltılması yoluyla, gerçekte olandan farklı bir görüntü, renk veya hareket algılama olarak tanımlanabilir.

Zihnimizin, gördüğümüz nesneler hakkında aceleci çıkarımlar yaparak beyinde bir algı oluşturur.

Star Gazetesi