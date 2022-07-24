Ve Alexander Sörloth transferi bitti! Herkes ters köşe oldu: İşte yeni adresi

Transferde adı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile gündeme gelen Alexander Sörloth'un kaderi belli oldu. Alexander Sörloth'un bonservisini elinde bulunduran Leipzig'de kalacağı ileri sürüldü.

ADI 3 BÜYÜKLERLE ANILMIŞTI

Alexander Sörloth'un ismi bu yaz transfer döneminde transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile anılmış ancak hiçbiri ile neticeye ulaşılamamıştı.

ALEXANDER SORLOTH, LEIPZIG'DE KALIYOR

Almanya basınında yer alan habere göre ise; Bundesliga ekiplerinden Leipzig, Brian Brobbey'in takımdan ayrılması ve Alexander Sörloth için de beklenen seviyede tekliflerin gelmemesi nedeniyle Norveçli golcüyü takımda tutma kararı aldı.

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ALEXANDER SORLOTH'UN SON PERFORMANSI

Alexander Sörloth, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Real Sociedad'da 44 resmi maçın 25'inde ilk 11'de yer aldı ve toplam 2247 dakika süre aldı. 26 yaşındaki Norveçli golcü bu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.