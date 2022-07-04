Ve Ali Akman transferi bitti! Herkes ters köşe oldu: İşte yeni adresi

Ümit Milli Takım oyuncusu Ali Akman, Bursaspor'dan ayrılarak 18 yaşında Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştu. Tecrübelenmesi için Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen'e kiralanan genç oyuncu gösterdiği performansla takdir topladı. Gelecek sezon için Bochum ve Fortuna Düsseldorf'tan teklifler alan Ali Akman takımında kalma kararı aldı.

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ALİ AKMAN FRANKFURT'TA ANTRENMANLARA ÇIKTI

20 yaşına giren genç yıldız adayı her zaman Almanya Bundesliga'da forma giymek istediğini belirtmişti. Frankfurt'un sezon öncesi kampına katılan Ali Akman antrenmanlarda hırslı görüntüsüyle dikkat çekti. Alman ekibi Ali Akman için gelecek transfer tekliflerini değerlendirme kararı alsa da oyuncu takımda kalmak istiyor. Frankfurt temsilcisi de genç oyuncuyu kadroda tutarak üçüncü forvet olarak değerlendirmek için kamptaki performansına bakacak.

6 GOLE İMZA ATTI

Geçtiğimiz sezon Nijmegen'de 32 maça çıkan Ali Akman 21 kez ilk 11'de sahaya çıktı. Genç oyuncu bu karşılaşmalarda 6 gole imza attı. Taraftarların sevgilisi haline gelen oyuncu bir çok kez ayın futbolcusu ödülünün de sahibi oldu.

Star Gazetesi