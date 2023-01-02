Ve Anderson Talisca'da beklenen oldu! Transferi sonunda duyurdular

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile adı anılan Anderson Talisca için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Anderson Talisca'ya ülkesi Brezilya ekiplerinden Flamengo'nun talip olduğu ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

ANDERSON TALISCA, BEŞİKTAŞ İLE GÜNDEME GELDİ

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve performansıyla taraftarın sevgilisi olan Anderson Talisca, geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlıların gündemine geldi. Ancak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi "Talisca'nın gelme ihtimali yok, böyle bir çalışma yok." ifadelerini kullanarak iddialara noktayı koymuştu.

FLAMENGO, ANDERSON TALISCA'YI BİTİRİYOR

Brezilya basınında yer alan habere göre; Flamengo, Anderson Talisca'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Brezilya ekibinde teknik direktör Vitor Pereira'nın da istediği oyuncu ile büyük oranda anlaşmaya varıldı. Kulüplerin de anlaşması halinde transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Anderson Talisca, bu sezon formasını giydiği Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr'da şu ana kadar 8 maça çıktı. 28 yaşındaki Brezilyalı yıldız, toplam 719 dakika süre alırken 9 golle skora etki etti.