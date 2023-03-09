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Ve Aykut Kocaman geri dönüyor! Süper Lig ekibi işi bitirdi

Aykut Kocaman için sürpriz bir gelişme yaşandı. Son olarak Başakşehir'de teknik direktörlük yapan 57 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı Aykut Kocaman için Süper Lig ekibi harekete geçti. İşte detaylar...

9 Mart 2023 Perşembe 19:08 - Güncelleme:
Ve Aykut Kocaman geri dönüyor! Süper Lig ekibi işi bitirdi
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Son olarak Süper Lig ekibi Başakşehir'de görev alan Aykut Kocaman için sürpriz bir gelişme yaşandı. Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Konyaspor'un Aykut Kocaman ile temas kurduğu iddia edildi.

AYKUT KOCAMAN, SON OLARAK BAŞAKŞEHİR'DE GÖREV ALDI

2020-21 sezonunun ortasında Başakşehir'de teknik direktörlüğe getirilen Aykut Kocaman, turuncu-lacivertlilerde beklentileri karşılayamadı. İstanbul ekibinin başında 29 resmi maça çıkan tecrübeli çalıştırıcı, 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.

FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Fenerbahçe'de 2 farklı dönemde görev alan Aykut Kocaman, sarı-lacivertlilerle 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı ve 2 de Ziraat Türkiye Kupası kaldırmayı başardı.

KONYASPOR HAREKETE GEÇTİ

Bu sezon İlhan Palut ile yollarını ayıran ve ardından teknik direktörlüğe Aleksandar Stanojevic'i getiren Konyaspor'da kötü gidişat sürüyor. Sırp hocayla da istediği sonuçları alamayan yeşil-beyazlı ekibin, geçtiğimiz yıllarda birlikte Ziraat Türkiye Kupası kaldırdığı Aykut Kocaman ile temas kurduğu belirtildi. Tecrübeli hocanın da yeşil sahalara geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

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