Ve bir devrin sonu! Fernando Muslera ''Buraya kadar'' dedi

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera vedaya hazırlanıyor. Katar'daki Dünya Kupası sonrası Uruguay Milli Takımı'nı bırakmaya hazırlanan Fernando Muslera, bu kararını teknik direktör Diego Alonso ile paylaştı.

FERNANDO MUSLERA, MİLLİ TAKIMA VEDA EDİYOR

Yıllardır Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı için kararını verdi. Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nın ardından milli formaya veda etmek isteyen tecrübeli eldiven bu kararını Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Diego Alonso ve sportif direktör Jorge Giordano ile paylaştı.

133 KEZ FORMASINI GİYDİ

Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı formasıyla 133 kez sahaya çıktı. 36 yaşındaki tecrübeli file bekçisi bu maçların 54'ünde kalesini gole kapatmayı başarırken Godin'in ardından en çok milli takım forması giyen ikinci isim oldu.

FERNANDO MUSLERA, GALATASARAY'DA DEVAM EDECEK

Uruguay Milli Takımı'na veda etmeyi planlayan Fernando Muslera'nın Galatasaray'da 2024'ün yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-kırmızılılardaki sözleşmesini tamamlayacak olan Muslera, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Montevideo Wanderers'ta emekli olmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.