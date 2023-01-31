Ve bitti bu iş! Anderson Talisca imzayı atıyor: Sonunda anlaşma sağlandı

Geçtiğimiz günlerde adı Beşiktaş'ın gündemine gelen Anderson Talisca'nın geleceği belli oldu. Önümüzdeki sezon Al-Nassr ile olan sözleşmesinin son yılına girecek olan Anderson Talisca, Arap ekibi ile yeni sözleşme için el sıkıştı.

ANDERSON TALISCA, BEŞİKTAŞ İLE ANILIYORDU

Ara transfer döneminin başlamasıyla Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlerden biri de Anderson Talisca oldu. Ancak çıkan haberlerin ardından siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, "Talisca'nın gelme ihtimali yok, böyle bir çalışma yok." diyerek iddialara noktayı koymuştu.

Öte yandan yıldız oyuncu, ülkesi Brezilya'nın takımlarından Flamengo'nun da gündemine geldi.

AL-NASSR İLE EL SIKIŞTI

Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak büyük ses getiren Al-Nassr'da iç transferde de çalışmalar sürüyor. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Al-Nassr, yeni sözleşme konusunda Anderson Talisca ile anlaşmaya vardı. Brezilyalı yıldız önümüzdeki günlerde kendisini 2027'ye kadar Arap ekibine bağlayan yeni mukaveleye imza atacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Al-Nassr formasıyla şu ana kadar 14 resmi maça çıkan Anderson Talisca, bunların hepsinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1259 dakika süre alan Brezilyalı yıldız, 13 golle skora etki ederek takımının en skorer isimlerinden oldu.