Ve Eden Hazard için geri sayım başladı! Heyecan dorukta

Belçika Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Eden Hazard, tam 115 milyon avro bonservis bedeliyle Chelsea'den Real Madrid'e transfer olmuştu. Sakatlıklardan bir türlü yakasını kurtaramayan yıldız futbolcu İspanyol ekibinde bir türlü beklenen seviyeye çıkamadı. Sözleşmesinin son 6 ayına giren Eden Hazard takımdan ayrılmak istediğini Real Madrid'e bildirdi.

EDEN HAZARD İÇİN SÜRE DARALIYOR

Star'ın İspanyol medyasından aktardığı bilgiye göre Eden Hazard'ın takımdan ayrılması için 11 günü var. Geçtiğimiz günlerde Lille'den hocası olan Rudi Garcia ile Al Sadd için görüşme gerçekleştirdi. Ancak sonuç alınamayan görüşme sonrası Eden Hazard, Real Madrid'de son oynanan Athletic Bilbao maçı için kendisini hazırladı. Ancak maç öncesinde sakatlığı nükseden yıldız futbolcu maç kadrosuna alınmadı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLE ADI ANILMIŞTI

Eden Hazard için Belçika ve İspanya basınında Türkiye'ye transfer olabileceği iddia edilmişti. Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un da kadroda çok görmek istediğini belirttiği yıldız futbolcu için gelen sakatlık haberi akıllarda soru işareti bıraktı. Kronik sakatlık yaşadığı iddiaları Avrupa basınında yazılırken Hazard'ın Real Madrid ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Star Gazetesi