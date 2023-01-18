Ve Eden Hazard transferi hayırlı olsun! Süper Lig şimdi başlıyor

Belçikalı futbol starı Eden Hazard, Chelsea'den 115 milyon avro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olmuştu. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü eski performansını yakalayamayan yıldız oyuncu İspanyol ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Eden Hazard'ın yeni durağı Türkiye olabilir.

EDEN HAZARD'IN MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULMAK İSTİYOR

Real Madrid, Eden Hazard'a yıllık 12 milyon avro maaş veriyor. İspanyol ekip yıldız oyuncunun sözleşmesinin son senesine girerken Ocak ayında yolları ayırmayı planlıyor. Fenerbahçe, Belçikalı oyuncu ile ise yakından ilgileniyor. Şampiyonluk yarışında önemli bir futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertliler Eden Hazard'ı Ocak ayında kiralık olarak kadrosuna katma peşinde. Belçikalı futbolcunun 6 milyon avro olan yarım sezonluk maaşını ise Fenerbahçe karşılamaya hazır.

SON KARAR HAZARD'IN

32 yaşındaki futbolcu gelen teklifleri değerlendirirken kariyerine Türkiye'de devam etme planları da yapıyor. Bu sezon 7 maçta forma giyen Eden Hazard yalnızca 1 gol atmayı başardı. Real Madrid'de forma şansı bulamayan Hazard teklifleri değerlendiriyor. İspanyol basınının aktardığı bilgiye göre Belçikalı futbolcu Türkiye'de futbol oynamaya sıcak bakıyor.

Star Gazetesi