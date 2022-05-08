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Ve Emre Mor imzayı atıyor! Yeni adresini resmen duyurdular

Yıldız oyuncu Emre Mor bu sezon Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giymişti. 24 yaşındaki oyuncu için Süper Lig kulübü resmen devreye girdi. Emre Mor, Celta Vigo'dan ayrılarak Türkiye'de forma giymeye devam edecek.

Star Gazetesi8 Mayıs 2022 Pazar 20:10 - Güncelleme:
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Emre Mor genç yaşında büyük bir çıkış yakalamış ve futbolseverleri heyecanlandırmıştı. Henüz 18 yaşında Milli Takım forması giyen Emre Mor Avrupa'nın önde gelen kulüplerini peşinden sürüklemişti. Kariyerinin başında hızlı bir çöküş yaşayan 24 yaşındaki oyuncu bu sezon başında Fatih Karagümrük'e kiralık olarak transfer olmuştu. İstanbul kulübü genç yıldızın bonservisini aldı.

EMRE MOR'DAN 2 YILLIK İMZA

Fatih Karagümrük 24 yaşındaki oyuncunun performansından memnun kalarak satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. İstanbul ekibi Emre Mor'un satın alma opsiyonunu kullandı ve 2 yıllık sözleşme imzalandı. Resmi açıklamanın sezon sonunda açıklanması bekleniyor.

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EMRE MOR'UN KARAGÜMRÜK KARNESİ

Süper Lig'de bu sezon 24 maça çıkan Emre Mor, 5 gol 3 asist yaptı. Türkiye Kupası'nda da 3 maça çıkan genç yıldız 1 gol 1 de asist yapmayı balardı. Emre Mor bu sezon Fatih Karagümrük'te 27 maça çıktı.

Star Gazetesi

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