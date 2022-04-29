Ve Emre Mor imzayı resmen atıyor! Yeni takımı belli oldu

Fatih Karagümrük, Celta Vigo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emre Mor için harekete geçti. Emre Mor'un satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Emre Mor'un satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosuna kattı. 24 yaşındaki genç oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Transfer ise sezon sonu açıklanacak.
Emre Mor, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 25 resmi maçın 18'inde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda takımına 5 gol ve 3 asistle katkıda bulundu.