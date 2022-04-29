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  • Ve Emre Mor imzayı resmen atıyor! Yeni takımı belli oldu
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Ve Emre Mor imzayı resmen atıyor! Yeni takımı belli oldu

Emre Mor'un bonservisi için Fatih Karagümrük harekete geçti. İstanbul ekibinin geçtiğimiz yaz Celta Vigo'dan kiraladığı Emre Mor'un satın alma opsiyonunu kullandığı ve 24 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

29 Nisan 2022 Cuma 21:30 - Güncelleme:
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Fatih Karagümrük, Celta Vigo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emre Mor için harekete geçti. Emre Mor'un satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve 2 yıllık sözleşme imzalandı.

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FATİH KARAGÜMRÜK, EMRE MOR'UN BONSERVİSİNİ ALDI

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Emre Mor'un satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosuna kattı. 24 yaşındaki genç oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Transfer ise sezon sonu açıklanacak.

EMRE MOR'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Emre Mor, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 25 resmi maçın 18'inde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda takımına 5 gol ve 3 asistle katkıda bulundu.

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