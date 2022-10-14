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Ve Emre Mor sürprizi! Bu kez beklenen haber resmen verildi

Emre Mor için Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus kararını verdi. Portekizli çalıştırıcı önümüzdeki haftalarda ilk 11'de Emre Mor'a daha fazla şans vermeyi planlıyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi14 Ekim 2022 Cuma 20:11 - Güncelleme:
Ve Emre Mor sürprizi! Bu kez beklenen haber resmen verildi
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Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Emre Mor için kararını verdi. Portekizli çalıştırıcı aldığı sürede iyi bir performans sergileyen Emre Mor'a ilk 11'de daha fazla yer vermeyi hedefliyor.

EMRE MOR, BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te yükselişe geçen Emre Mor, yaz transfer döneminde 2 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, sarı-lacivertli formayla aldığı sürede çok iyi bir performans sergileyerek teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne girmeyi başardı.

JORGE JESUS, EMRE MOR İÇİN KARARINI VERDİ

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, performansını beğendiği Emre Mor için kararını verdi. Portekizli teknik adam, önümüzdeki haftalarda Emre Mor'a ilk 11'de daha fazla yer verecek.

EMRE MOR'UN PERFORMANSI

Emre Mor, Fenerbahçe formasıyla şimdiye kadar 12 resmi maçta toplam 624 dakika süre aldı. 25 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 golle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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