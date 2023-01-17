Ve Emre Mor sürprizi! Jorge Jesus kararını resmen verdi

Milli futbolcu Emre Mor genç yaşında önemli bir kariyere imza atmış ancak yaşadığı büyük iniş çıkışlarla bir türlü istikrarı yakalayamamış ve takımlarıyla yollarını ayırmıştı. 25 yaşındaki futbolcu son olarak Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel'le tekrardan çıkış yakalamış ve eski günlerine nazire yapmıştı. Fenerbahçe, Emre Mor'u bu sezon başında 2 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı. Yıldız oyuncu Dünya Kupası öncesi inişli çıkışlı performans gösterse de son oynanan Gaziantep FK maçında Jorge Jesus'un gözüne girmeyi başardı.

EMRE MOR FORMAYI KAPTI

Yetenekli futbolcu Emre Mor Jorge Jesus'un gözüne girdi ve formayı kaptı. Portekizli çalıştırıcı 25 yaşındaki oyuncuya Ümraniyespor'la oynanacak karşılaşmada ilk 11'de görev vermeyi planlıyor. Öte yandan Emre Mor'un Gaziantep FK karşısında gösterdiği performans taraftarlar tarafından da takdir gördü. Sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyada Emre Mor için övgü dolu paylaşımlar yaptı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'yle bu sezon 23 maça çıkan Emre Mor 12 maçta ilk 11 sahaya çıktı. Yıldız futbolcu genel olarak deplasman maçlarında ilk 11'de şans buldu. 25 yaşındaki futbolcu çıktığı maçlarda 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi