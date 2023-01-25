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Ve Enner Valencia transferi hayırlı olsun! Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia sarı lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanıyor. Süper Lig'de gol krallığında ilk sırada olan yıldız futbolcu için Suudi Arabistan'dan teklif var. Enner Valencia'nın teklifi kabul ettiği belirtiliyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi25 Ocak 2023 Çarşamba 07:38 - Güncelleme:
Ve Enner Valencia transferi hayırlı olsun! Yeni adresi belli oldu
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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda başarılı bir performans ortaya koyan Enner Valencia tüm dikkatleri yeniden üzerine çekmeyi başarmıştı. Fenerbahçe'de de başarılı performans sergileyen tecrübeli futbolcu Süper Lig'de gol krallığında ilk sırada bulunuyor. Sarı lacivertlilerle sözleşmesinin son yılına giren Enner Valencia için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in devreye girdiği belirtildi.

ENNER VALENCİA ANLAŞTI

Türkiye'den ayrılma planları yapan Enner Valencia sözleşmesinin son senesine girdi. Yıldız oyuncunun menajeri oyuncu için kulüplerle görüşme yapmaya başladı. Al Hilal, Enner Valencia için teklifini sundu. Suudi Arabistan ekibinin Fenerbahçe'ye sözleşmesinin bitimine 6 ay kalan oyuncu için 3 milyon euro bonservis önerdiği ve Valencia'nın menajerinin bu teklifi Fenerbahçe'ye ilettiği öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

3 sezondur Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia bu sezon çıktığı 28 maçta 18 gol atmayı başardı. 19 kez ilk 11'de sahaya çıkan başarılı futbolcu 4 de asist yaptı.

Star Gazetesi

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