Ve Halil Dervişoğlu resmen imzalıyor! Yeni adresini duyurdular

Galatasaray'da bu sezon beklentilerin altında kalan Halil Dervişoğlu'nun takımdan ayrılması beklenirken yeni bir gelişme yaşandı. Halil Dervişoğlu'nu Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı istiyor. 22 yaşındaki golcü memleketinin takımına gitmeye sıcak bakarken ve bordo-mavili ekibin Brentford'a teklifte bulunması bekleniyor.

HALİL DERVİŞOĞLU, GALATASARAY'DAN AYRILIYOR

Galatasaray'da bu sezon beklentilerin altında kalan ve beklediği forma şansını bulamayan Halil Dervişoğlu, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takımın ise milli golcüyü takımda tutmak adına bir girişimde bulunmaması bekleniyor.

TRABZONSPOR HAREKETE GEÇTİ

38 yıl sonra Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor, Halil Dervişoğlu için harekete geçti. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da istediği 22 yaşındaki golcü için bonservisini elinde bulunduran Brentford'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Karadeniz ekibi kiralama formülü üzerinde duruyor. Halil Dervişoğlu da memleketinin takımına imza atmaya sıcak bakıyor.

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HALİL DERVİŞOĞLU'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Halil Dervişoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla 33 resmi maçın 20'sinde ilk 11'de yer aldı. 22 yaşındaki milli golcü bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulunabildi.