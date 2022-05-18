Ve Merih Demiral geri dönüyor! Transferi resmen duyurdular

İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen Merih Demiral sezon sonunda ayrılmaya hazırlanıyor. Bonservisinin bulunduğu Juventus'a geri dönecek olan milli stoperin takımda kalması beklenirken genç savunma oyuncusuna Avrupa'dan da bir çok kulüp talip.

MERİH DEMİRAL AYRILIYOR

Sezon başında kulübü Juventus'ta düşünülmeyen ve kiralık olarak Atalanta'ya transfer olan Merih Demiral'ın 28 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak Bergamo ekibi Merih Demiral'ın satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçti. İtalyan kulüp maddi nedenlerden dolayı 28 milyon euro bonservisi ödemek istemiyor. Merih Demiral sezon sonunda bonservisinin bulunduğu Juventus'a geri dönecek.

Cengiz Ünder, Avrupa'yı fethetti! İnanılmaz başarı...

MERİH DEMİRAL'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Atalanta ile bu sezon 41 maça çıkan milli savunmacı Serie A'da 27 kez sahaya çıktı ve 1 gol 2 asistlik performans gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde 12 kez forma giyen Merih Demiral Manchester United deplasmanında bir gol atmıştı.

Star Gazetesi