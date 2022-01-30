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Ve rakam belli oldu! Kerem Aktürkoğlu'na resmi teklif

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na son olarak İtalya Serie A'dan Sassuolo talip oldu. İddiaya göre Sassuolo Kerem Aktürkoğlu için sarı kırmızılılara 8 milyon Euro bonservis teklifinde bulundu.

Star.com.tr30 Ocak 2022 Pazar 08:05 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 08:05
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Milli Takım ve Galatasaray'da başarılı performans gösteren Kerem Aktürkoğlu'na transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Son olarak İtalya Serie A'dan Sassuolo'nun milli futbolcuya transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Sassuolo, Kerem Aktürkoğlu için 8 milyon Euro transfer teklifini Galatasaray'a iletti.

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"KEREM AKTÜRKOĞLU STUTTGART'I REDDETTİ"

İtalyan basınının iddiasına göre Stuttgart'ı reddeden Kerem Aktürkoğlu Sassuolo'ya daha yakın... Genç oyuncunun menajeri Erkut Söğüt'ün İtalyan kulüp ile daha iyi bir iletişimi bulunuyor. Menajer Kerem Aktürkoğlu'nu Serie A'ya götürmek istiyor.

8 GOL 6 ASİST

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray ve Milli Takım'da gösterdiği performans ile en verimli dönemlerinden birini yaşıyor. Milli yıldız Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 5 gol 2 asist yaparken Avrupa Ligi'nde de çıktığı 6 maçta 1 gol 1 asistlik performans gösterdi. Kerem Aktürkoğlu öte yandan Avrupa Ligi Elemeleri'nde de 4 maçta 2 gol 3 asist yaptı.

Star.com.tr

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