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Ve Sergen Yalçın geri dönüyor! Süper Lig'de sürpriz gelişme

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın ardından herhangi bir takımda görev almamıştı. Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'dan ve Hatayspor'dan teklif alan Sergen Yalçın, Süper Lig ekiplerinden gelecek olan teklifleri değerlendirecek. İşte detaylar...

Star Gazetesi17 Haziran 2022 Cuma 18:33 - Güncelleme:
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Son olarak Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan ve hem lig, hem de kupada zafere ulaşan Sergen Yalçın'a Suudi Arabistan'dan Al-Nasr ve Hatayspor'dan teklif geldiği öğrenildi. Sergen Yalçın'ın ise Arap takımına soğuk baktığı ve Süper Lig ekiplerinden gelecek olan teklifleri beklediği belirtildi.

SERGEN YALÇIN'A TEKLİFLER VAR

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nasr, Sergen Yalçın'a talip oldu. Arap ekibi başarılı çalıştırıcıya 5 milyon euroluk teklif yaptı.

Öte yandan Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Hatayspor'da teknik direktörlük için Sergen Yalçın'a teklifte bulundu.

SÜPER LİG'DE ÇALIŞMAK İSTİYOR

Sergen Yalçın'ın ise Al-Nasr'dan gelen teklife sıcak bakmadığı ve Hatayspor'la görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

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SERGEN YALÇIN'IN KARNESİ

Daha önce Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın, son olarak görev aldığı Beşiktaş'ta Süper Lig şampiyonluğu yaşadı ve Türkiye Kupası'nda zafere ulaştı.

Star Gazetesi

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