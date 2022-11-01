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Ve sözleşme imzalandı! F-16 anlaşmasını resmen duyurdular

ABD merkezli aktüasyon firması Triumph Group, savaş teknolojileri uzmanı Lockheed Martin ile F-16 savaş uçakları konusunda anlaştı. Dünya devi Triumph, söz konusu anlaşma çerçevesinde F-16 uçaklarının fren valfi tertibatını üretecek.

Star Gazetesi1 Kasım 2022 Salı 23:21 - Güncelleme:
Ve sözleşme imzalandı! F-16 anlaşmasını resmen duyurdular
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ABD merkezli Triumph Group'un Aktüasyon Ürünleri ve Hizmetleri işletmesi, Lockheed Martin ile F-16 Fighting Falcon uçağının fren valfi tertibatını üretmek için bir anlaşma imzaladığını bildirdi. Söz konusu üretim, Triumph firmasının Kaliforniya eyaletindeki Valencia tesisinde gerçekleştirilecek.

F-16 UÇAKLARININ FREN VALFİNİ ÜRETECEKLER

Konuya ilişkin Triumph Çalıştırma Ürünleri ve Hizmetleri Başkanı Mike Boland, "Triumph ve Lockheed Martin, F-16 fren manifoldu montajı için OEM olarak uzun süredir devam eden konumumuzu sürdürmekten çok memnun." dedi.

Savaş uçaklarının yeterliliği konusunda açıklamalarını sürdüren Boland, "F-16, bugün dünyanın dört bir yanındaki ülkeler için kullanılan en kanıtlanmış ve göreve uygun uçaklardan biridir ve Triumph, küresel filo için üretim donanımı ve operasyonel destek sağlayarak programdaki rolümüzü sürdürmekten gurur duyar." ifadelerini kullandı.

Triumph Actuation Products & Services, havacılık ve savunma endüstrisi için karmaşık elektro-hidrolik ve mekanik sistemlerin ve ekipmanların tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve desteklenmesinde öncü durumdadır. Ürünler arasında ticari ve askeri uçaklar için aktüatörler, pompalar, motorlar, rezervuarlar, kontrol valfleri ve çok çeşitli mekanik kontrolleri içerir. Aktüasyon ürünleri ve hizmetler Kuzey Amerika ve Avrupa'daki 10 üretim tesisiyle dünyanın her yerindeki müşterilere hizmet vermektedir.

Star Gazetesi

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