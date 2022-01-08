Ve anlaşma sağlandı! Yusuf Yazıcı resmen imzalıyor, yeni adresi...

Star.com.tr 8 Ocak 2022 Cumartesi 21:29 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 22:02

Lille forması giyen Yusuf Yazıcı bu sezon Fransız kulübünde pek fazla forma şansı bulamamış ve takımdan ayrılmak istediğini kulübe iletmişti. Galatasaray, Newcastle United ve CSKA Moskova'nın talip olduğu Yusuf Yazıcı'nın Rus kulübüyle prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

YUSUF YAZICI MOSKOVA YOLCUSU

Milli futbolcunun yapılan görüşmeler sonrasında CSKA Moskova'ya kiralık olacak transfer olacağı ve anlaşmada zorunlu satın alma opsiyonunun da olacağı öğrenildi. Yusuf Yazıcı devre arasından itibaren CSKA Moskova forması giyecek.

AVRUPA LİGİ GOL KRALI

Lille'de geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'ni gol kralı olarak tamamlayan Yusuf Yazıcı bu sezon teknik direktör değişimi sonrasında pek fazla forma şansı bulamadı. Fransa Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan Yusuf Yazıcı en iyi performansını geçtiğimiz sezon göstermişti. Milli futbolcu Lille'de bir de Süper Kupa kazanmıştı.