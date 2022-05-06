Ve Yunus Akgün imzayı atıyor! Kararını resmen verdi

2 sezondur Adana Demirspor'da forma giyen Yunus Akgün bu sene Süper Lig'de gösterdiği başarılı performans ile Milli Takım'a kadar yükseldi. Bonservisi Galatasaray'da bulunan genç yıldız sezon sonunda sarı kırmızılı ekibe geri dönecek.

YUNUS AKGÜN İMZALIYOR

21 yaşındaki futbolcu için başta İtalyan kulüpleri olmak üzere Avrupa'dan bir çok talip bulunuyor. Sarı kırmızılılar ise Yunus Akgün ile sözleşme uzatarak genç yıldızı ileriki sezonlarda satmayı planlıyor. Kerem Aktürkoğlu'na gelecek ciddi bir transfer teklifinde de Yunus Akgün takım için alternatif olarak düşünülüyor. Yunus Akgün ise önümüzdeki sezon Galatasaray'da forma giymek istiyor.

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YUNUS AKGÜN'DEN BAŞARILI PERFORMANS

Adana Demirspor'da bu sezon 35 maça çıkan Yunus Akgün 8 gol 9 asistlik performans gösterdi. 31 kez ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu Süper Lig'de 7 gol 6 asist yaptı. yunus Akgün Türkiye Kupası'nda 4 kez sahaya çıkarken 1 gol 3 asist yapmayı başardı.

Star Gazetesi