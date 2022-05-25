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Dünya devi Yunus Akgün'e resmen talip oldu! Galatasaray...

Bu sezon müthiş bir çıkış yakalayan Yunus Akgün'e İtalyan devi Lazio talip oldu. Maurizio Sarri'nin ısrarla istediği Yunus Akgün için İtalyanlar İstanbul'a gelecek. İşte detaylar...

Star Gazetesi25 Mayıs 2022 Çarşamba 19:05 - Güncelleme:
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Adana Demirspor'da müthiş bir sezonu geride bırakan Yunus Akgün için Avrupa kulüpleri devreye girdi. İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Lazio genç yıldız için sarı kırmızılı ekiple görüşecek. Galatasaray'ın yüksek bonservis teklifi gelmesi halinde Yunus Akgün transferine izin verebileceği öğrenildi.

YUNUS AKGÜN İÇİN GELİYORLAR

Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri'nin Mario Balotelli'yi takip ederken Yunus Akgün'ün oyun tarzını çok beğendiği İtalya basınında yazıldı. Lazio yetkililerine transferi için rapor sunan Sarri, Yunus Akgün'ü takımında görmek istiyor.

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YUNUS AKGÜN'ÜN BU SEZONKİ KARNESİ

Adana Demirspor'da bu sezon 38 maça çıkan Yunus Akgün 9 gol 12 asistlik performans gösterdi. 34 kez ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu Süper Lig'de 8 gol 9 asist yaptı. Yunus Akgün Türkiye Kupası'nda 4 kez sahaya çıkarken 1 gol 3 asist yapmayı başardı.

Star Gazetesi

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