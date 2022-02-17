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Vedat Muriqi depremi! Yer yerinden oynadı

Lazio'dan ayrılan Vedat Muriqi La Liga ekiplerinden Mallorca'ya transfer olmuştu. İspanya'da çıktığı 3 maçta da başarılı performans gösteren Vedat Muriqi için Lazio taraftarları kampanya başlattı. İşte detaylar...

Star.com.tr17 Şubat 2022 Perşembe 21:57 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 21:57
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Kosovalı golcü Vedat Muriqi Lazio'da beklentilerin altında kalmış ve devre arasında İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca'ya transfer olmuştu. Yıldız isim İspanya'da gösterdiği performansla beğeni toplarken Lazio taraftarları da Vedat Muriqi'nin takımdan ayrılmasını eleştirdi.

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VEDAT MURİQİ İÇİN PİŞMAN OLDULAR

Başarısız performans sonrası ayrılan Vedat Muriqi için Lazio taraftarı adeta pişman oldu. İspanya'daki performans sonrasında "Vedat hala bizim oyuncumuz" yorumları yapıldı. Kosovalı yıldız çıktığı 3 maçta 1 gol 1 asist yaptı.

OPSİYONU KULLANMASINI İSTEMİYORLAR

Vedat Muriqi, Mallorca ile Lazio arasında yapılan anlaşma ile sezon sonunda 11 milyon Euro satın alma opsiyonuna sahip. İtalyan taraftarlar ise Mallorca'nın bu opsiyonunu kullanmamasını istiyorlar. Ancak opsiyon hakkı İspanyol kulübünde bulunuyor.

Star.com.tr

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