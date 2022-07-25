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Vedat Muriqi hem rekor kırdı, hem tarihe geçti! Tüm ülke bu olayı konuşuyor

Vedat Muriqi, Mallorca'ya transfer olmasının ardından bir rekora imza attı. Serie A takımı Lazio'dan 9.3 milyon euro bedelle İspanyol ekibine transfer olan Vedat Muriqi, Samuel Eto'o'yu geride bırakarak kulüp tarihine damga vurdu. İşte detaylar...

Star Gazetesi25 Temmuz 2022 Pazartesi 20:51 - Güncelleme:
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Mallorca geçtiğimiz günlerde Lazio'dan Vedat Muriqi'nin bonservisini alarak kadrosuna katmıştı. Vedat Muriqi 9.3 milyon euro bedelle Samuel Eto'o'yu solladı ve İspanyol ekibinin en pahalı transferi olmayı başardı.

VEDAT MURIQI, MALLORCA'DA

Lazio, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Vedat Muriqi'in kalıcı olarak Mallorca'ya transfer olduğunu duyurdu. Bu transferin Mallorca'ya maliyeti ise 9.3 milyon euro oldu. İspanyol ekibinin Kosovalı golcü ile 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

TARİHE GEÇTİ

Vedat Muriqi, Mallorca'nın 7.2 milyon euro bedelle transfer ettiği Samuel Eto'o'yu geçerek 9.3 milyon euroyla kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu.

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VEDAT MURIQI'İN PERFORMANSI

Vedat Muriqi, geçtiğimiz sezon Mallorca formasıyla 17 resmi maçın hepsinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 1529 dakika süre aldı. 28 yaşındaki Kosovalı golcü, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.

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