Yarasalar istila etti! Tesis kapandı

Vahşi doğada kendine yuva arayana hayvanlar, bazen insan yerleşimlerini mesken edinebiliyor. ABD'de yaşanan benzer bir olayın mağduru, bu kez bir itfaiye istasyonu oldu.

ABD'de Batı Nevada'daki Sierra Nevada Dağları'nın doğu yamaçlarını Truckee Meadows Yangından Korunma Bölgesi'ndeki bir itfaiye istasyonu, yarasa istilasına uğradı.

YARASALAR İSTİLA ETTİ, İSTASYON KAPANDI

TMFPD'den yapılan açıklamaya göre, yarasa istilası, istasyonun itfaiye ekipleri için sağlık ve güvenlik riski taşıyor.

Açıklamada, "Ekiplerin yaşam alanlarında yarasalar uçuşuyor ve cihaz bölmesinde ölü yarasalar bulundu." ifadelerine yer verildi.

1950'lerde kurulan 30 numaralı İtfaiye İstasyonu, Reno, Nevada'nın yaklaşık 20 mil güneyinde ve Carson City'nin yaklaşık 10 mil kuzeyinde yer alıyor. İstasyon, Nevada eyaleti tarafından TMFPD'ye kiralandı.

YARASA İSTİLASI NEDENİYLE TAŞINIYOR

İstasyonda çalışan ilk müdahale ekipleri, yakındaki bir istasyona taşınıyor. TMFPD ayrıca Washoe Vadisi'nin güney ucundaki Carson City İtfaiye Departmanı ile koordinasyonunu artırmayı planladığını açıkladı.

Açıklamada, "Bölge, yarasa kolonilerini ve ilgili tehlikeleri ortadan kaldırmak için hangi önleyici ve iyileştirme çalışmalarının gerekli olduğunu belirlemek için uzmanlara danışılacak." ifadelerine yer verildi.

Bu olay, itfaiyenin yarasa sorunuyla ilk karşılaşması değil.

Açıklamada, "İtfaiye Teşkilatı, 2015 yılında sorunu yalnızca yarasaların istasyonu boşaltması için düzeltmeye çalıştı. Personel kontaminasyon temizliği dahil olası seçenekleri gözden geçirecek." denildi.

İtfaiye teşkilatı ayrıca, yarasalar söz konusu olduğunda, insanlara bulaşabilecek diğer hastalıklarla birlikte kuduzun bir endişe kaynağı olduğuna dikkat çekiyor.

Star Gazetesi