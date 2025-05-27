YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 YKS sınava giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

2025 YKS sınavına sayılı günler kala, milyonlarca üniversite adayının gözü ÖSYM'den gelecek sınav giriş belgesi duyurusuna çevrildi. TYT, AYT ve YDT oturumlarında hangi okulda sınava gireceklerini öğrenmek isteyen öğrenciler, "YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 2025 YKS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar...

YKS YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite sınavı heyecanı yaklaşırken adayların merakla beklediği 2025 YKS sınav yerleri için gözler ÖSYM'ye çevrildi.

2025 YKS, 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Üniversite adayları, hangi okulda sınava gireceklerini gösteren sınava giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağını merakla bekliyor. ÖSYM'nin açıklamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci sınav yerlerini öğrenecek.

Sınavdan önce en çok merak edilen konuların başında ise sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı geliyor.

Önceki yıllarda olduğu gibi, YKS sınav yerlerinin sınavdan yaklaşık 10 gün önce, yani Haziran ayının ikinci haftası açıklanması bekleniyor.

Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alabilecekler.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ İÇİN GÖZLER ÖSYM'DE!

Geçmiş yıllara bakıldığında, ÖSYM genellikle YKS sınav giriş belgelerini sınav tarihinden 7-10 gün önce erişime açıyor. Bu hesaba göre 2025 YKS için belgelerin Haziran ayının ikinci haftasında, büyük olasılıkla 10-12 Haziran tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor.

Adaylar, sınav giriş belgelerine https://ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ulaşabilecek. Belge üzerinde sınavın yapılacağı okul, bina, salon bilgileri ve sınav saati yer alacak.

2025 YKS OTURUM TARİHLERİ

YKS 2025, her yıl olduğu gibi yine üç oturumda yapılacak:

TYT (Temel Yeterlilik Testi): 21 Haziran Cumartesi

AYT (Alan Yeterlilik Testi): 22 Haziran Pazar sabahı

YDT (Yabancı Dil Testi): 22 Haziran Pazar öğleden sonra

Her oturum için farklı giriş belgeleri hazırlanmayacak; tek sınav giriş belgesiyle tüm oturumlara girilebilecek.