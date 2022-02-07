Yunus Akgün'ün hayali sonunda gerçekleşiyor! Galatasaraylıların beklediği haber geldi

star.com.tr 7 Şubat 2022 Pazartesi 00:05 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 00:05

Yunus Akgün, sergilediği başarılı performansla beğeni topluyor. Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün'ün A Milli Takım'a davet edilmesi bekleniyor. 21 yaşındaki genç oyuncu bu sezon 8 gol ve 13 asistle takımına katkı sağladı.

YUNUS AKGÜN'ÜN MİLLİ TAKIM HAYALİ GERÇEKLEŞİYOR

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderdiği ve yükselen performansıyla dikkat çeken Yunus Akgün'ün Milli Takım hayali gerçekleşiyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un 21 yaşındaki başarılı oyuncuyu davet etmesi bekleniyor. Akgün, sezon sonu Galatasaray'a geri dönecek.

STEFAN KUNTZ, MART AYINI İŞARET ETMİŞTİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz geçtiğimiz günlerde mart ayını işaret ederek, "Hangi koşullarda yargılayacağınız önemli oyuncuları. Basit bir seviyede mi yoksa büyük oyuncularla zor liglerde mi oynuyorlar? Daha sonra aralarında karşılaştırma yapıyorsunuz. Bunu göz önünde bulunduruyorsunuz. Mart ayında yeni oyuncular olabilir. Hangi kriterlere göre oyuncu seçiyorsunuz diye sorarsanız, geçmişte kalan bazı performanslar var, güncel performanslar var ve takım ruhuna nasıl adapte olacağını düşünüyorsunuz. Daha fazla esneklik verir mi taktik açıdan diye düşünüyorsunuz. Yaklaşık 6 yeni oyuncu oldu 4 maçta oynattığım. Daha sonra gelecek jenerasyonun da çok özel olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

YUNUS AKGÜN'ÜN PERFORMANSI

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan kiralık olarak transfer edilen Yunus Akgün, bu sezon Adana Demirspor formasıyla 24 resmi maçta görev alırken 8 gol ve 13 asistle takımına katkıda bulundu. 21 yaşındaki genç oyuncu 24 maçın 20'sinde ilk 11'de yer buldu.