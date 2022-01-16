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  • Yusuf Yazıcı resmen imzalıyor! Transfer bitti, bonservisi belli oldu
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Yusuf Yazıcı resmen imzalıyor! Transfer bitti, bonservisi belli oldu

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı Rus ekibi CSKA Moskova ile anlaşma sağlamıştı. Kiralık olarak Moskova ekibine transfer olan Yusuf Yazıcı'nın 12 milyon Euro satın alma opsiyonu olduğu belirtildi.

Star.com.tr16 Ocak 2022 Pazar 08:27 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 08:27
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Lille'den ayrılmaya hazırlanan Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi CSKA Moskova oluyor. Rus ekibiyle prensip anlaşmasına varan milli futbolcu iki kulübün de anlaşmasıyla birlikte Rusya'nın yolunu tutuyor. Yusuf Yazıcı devre arasından itibaren CSKA Moskova forması giyecek...

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YUSUF YAZICI'NIN MALİYETİ BELLİ OLDU

Lille ile CSKA Moskova Yusuf Yazıcı transferi için kiralık olarak anlaşma sağladı. Fransız gazete L'equipe'in aktardığı bilgiye göre satın alma opsiyonu 12 milyon Euro...

ŞAMPİYON YUSUF YAZICI...

Lille'de geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'ni gol kralı olarak tamamlayan Yusuf Yazıcı bu sezon teknik direktör değişimi sonrasında pek fazla forma şansı bulamadı. Fransa Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan Yusuf Yazıcı en iyi performansını geçtiğimiz sezon göstermişti. Milli futbolcu Lille'de bir de Süper Kupa kazanmıştı.

Star.com.tr

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