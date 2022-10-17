Zehirli akrebi 15 saniyede bulan dünya rekoru kırıyor! 50 kişiden birisi bile resimde gizlenmiş akrebi bulamadı

Bu zehirli akrep optik illüzyonunun sırrını kimse bulamıyor. Ormandaki zehirli akrebi 15 saniyede bulabilen dünya rekoru kırıyor. Üstün zeka ve dikkat gerektiren bu testte akrebi 50 kişiden yalnızca biri bile bulamadı. İşte akılları karıştıran o optik illüzyon testi...

15 SANİYEDE ZEHİRLİ AKREBİ BULABİLECEK MİSİNİZ?

Optik illüzyon orman görselindeki gizli zehirli akrebi 15 saniyede bulan dünya rekoru kırıyor. Ormandaki karışıklık ve çalıların yoğunluğu görseldeki zehirli akrebin bulunmasını çok zorlaştırıyor.

Binlerce kişiye yapılan ve sosyal medyada viral olan bu optik illüzyon testindeki zehirli akrebi 50 kişiden 1'i bile bulamadı. İşte o çok konuşulan görsel:

Görseldeki zehirli akrebi bulmak gerçekten de çok zor. Hatta birçok insan görselde bir akrebin olmadığını bile düşünebilir. Optik illüzyonu çözmek için görsele çok yakından ve dikkatli bir şekilde bakmak gerekiyor.

Zehirli akrebi hala bulamadınız mı? Görseldeki zehirli akrebi ormanın derinliklerinden bulmanız oldukça uzun sürebilir ama bulmak mümkün. Ancak bu testin 15 saniyede çözülmesi neredeyse imkansız. 15 saniyede gizli akrebi bulanın dünya rekoru kırdığı o zehirli akrep ormanın sağ tarafındaki kayalıkların üstünde gizli.

İŞTE HİÇ KİMSENİN BULAMADIĞI O ZEHİRLİ AKREP...

Görsele dikkatli bakıldığı zaman karanlık ormanda kayalıkların üstündeki zehirli akrep bulunabiliyor. Ancak bu karmaşıklığın içindeki zehirli akrebi bulmak epey zor. O yüzden sizin için zehirli akrebin yerini işaretledik. İşte 15 saniyede bulanın rekor kıracağı o optik illüzyon testinin cevabı: