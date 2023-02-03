Zeka testi: Çemberin merkezinde gördüğünüz ilk renk ne tür bir dahi olduğunuzu ortaya koyuyor!

IQ ölçmek için hazırlanan bu zeka testinde verdiğiniz cevaplar sizin ne tür bir dahi olduğunuzu ortaya çıkarıyor. Zeka testleri mantık çerçevesinde ilerleyen bulmacalardır. Görsel–Mekansal Zeka, resimlerle, şekillerle düşünebilme, görsel dünyayı algılayabilme, şekil, renk ve dokuları zihnin gözleriyle görebilme ve bunları sanatsal formlara dönüştürebilme yeteneğidir. Bu çember şeklinde hazırlanmış IQ testinde gizlenmiş renkler, nasıl bir zeka türüne sahip olduğunuzu ortaya çıkarıyor. Bakalım zekayı zorlayan bu çember resiminde ilk önce hangi rengi göreceksiniz?

ZEKA TÜRÜNÜ AYRIŞTIRAN TEST!

Zeka testlerini çözmek için doğru bir mantık yürütmek gerekmektedir. Zeka testlerinin zorluğu kişiden kişiye değişmektedir. Bireylerin sezgisel hızı, akıl yürütme kabiliyeti ve pratik zekaları bu tür testleri çözmek için oldukça önemli etmenlerdir. Bu optik illüzyonda ise görsel bir algı oluşturularak ortaya çıkan renk dalgaları, dahilik seviyenizi tanımlıyor. Bu optik yanılsama, dahi düzeyinde bir zekaya sahip olup olmadığınızı ortaya çıkaracaktır.

HERKES FARKLI RENK GÖRÜYOR!

Görsel Zeka, dünyayı düzgün bir şekilde algılayarak gerektiğinde bu algılama üzerinde dönüşümler yapabilmeyi içeren öğrenme stilidir. Görsel – Uzamsal Zeka türüne sahip kişilerin düşünme stilleri ve ortaya çıkardıkları ürünler, yaşanılan zamana ve çevreye göre farklılıklar içerebilir. Bu illüzyon testinde dairenin ortasında beliren renkler kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

ZAMAN DARALIYOR

Bu zeka testi ile dahi olduğunuz konular ortaya çıkacak. Gözlem seviyeniz ve bakış açısınz, sizin ne tür düşünce yapısına sahip olduğunuzu anlamanızı sağlayacaktır.. Sürenin sonuna geldiğinizi hatırlatmak isteriz. Artık son saniyelerdesiniz.

HANGİ RENGİ GÖRDÜN?



Zihnin günlüğüne göre insanlar, dairenin merkezine uzun süre bakarlarsa bu optik illüzyonda mavi veya kırmızı rengi ayırt edebilecekler. Bu Dünya'daki herkesin içinde bir deha vardır. Onu keşfetmek, benimsemek ve günlük hayatımızda uygulamak bizim sorumluluğumuzdur. Öyleyse, optik illüzyon testinde fark ettiğiniz renge göre ne tür bir deha olduğunuzu görelim:

Sen ne tür bir dahisin?

MAVİ RENK - ALGI DEHASI

Mind's Journal'a göre , önce mavi rengi görüyorsanız, o zaman bir algı dahisisiniz! "Beyin dalgalarının frekansını 100 ile 120 Hz aralığında kullanıyorsunuz. Sahip olduğunuz şey zihinsel netliktir ve yaşam kavramlarını çok iyi anlarsınız. Dolayısıyla, karmaşık kararlar vermek sizin için zor bir iş değil."

KIRMIZI RENK - MANTIK DAHİSİ



Mind's Journal'a göre, önce kırmızı rengi görüyorsanız, o zaman bir mantık dehasısınız demektir! "150 ile 180 Hz aralığındaki beyin dalgalarının frekansını kullanıyorsunuz, bu da ortalamanın üzerinde bir zekaya ve mükemmel bir sezgiye sahip olduğunuz anlamına geliyor. Sorunları çözmek sizin için önemli değil!