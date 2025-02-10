Zeka testi: Hazinede gizli yılan nerede? 128 kişi denedi 12'si başarılı oldu

Zekanın yanı sıra yüksek dikkat becerisine ihtiyaç duyulabilen bu optik illüzyon testi, Türkiye ve pek çok farklı ülkede birçok insanın ilgisini çekiyor. Hazine görseline göre hazırlanan bu optik illüzyon testi de birçok insanın gündeminde yer alıyor.

Optik illüzyon testinde İstenen, hazine görsellerinin arasında bulunan yılanın 13 saniyede fark edilmesi. Ancak hazine görsellerinin karışık olması ve yılanın yalnızca 1 tane bulunması, tespit edilmesini neredeyse imkansız hale getirebiliyor. Bunun sonucunda ise, üstün dikkatin yanı sıra zeka seviyesine sahip insanların belirtilen sürede başarılı olabilecekleri iddia ediliyor.

ZEKA TESTİ: 128 KİŞİ DENEDİ 12'Sİ BAŞARILI OLDU

Dikkat gerektirebilen bu optik illüzyon testi, adeta zeka sınırlarını zorlayabiliyor. Nitekim bu testte hazine görselleri çoğunlukta bulunurken, aralarında yalnızca bir yılan yer alıyor. Optik illüzyon testinde istenen, gizli görselinin 8 saniyede tespit edilmesi.

Türkiye'de toplam 128 kişiye denetilen bu optik illüzyon testinde, sadece 12 kişi 8 saniyede hazine görsellerinin arasındaki yılanı tespit etmekte başarılı olabildi. Bu sebeple yalnızca üstün dikkat ve zeka seviyesine sahip kişilerin belirtilen sürede başarılı olabilecekleri öne sürüldü.

Peki dikkatin yanı sıra zeka gerektirebilen bu optik illüzyon testinde, siz 8 saniyede başarılı olabilir misiniz? İşte birçok insanın başarısız olduğu o test;

Yılan İpucu:

Hazine görsellerinin çoğunlukta bulunduğu ve adeta zeka sınırlarını zorlayabilen bu optik illüzyon testinde pek çok insan başarısız olmuştu. Eğer siz de ilgili görseli bulamadıysanız, testin sol tarafına daha dikkatli bakmalısınız.

HAZİNELERİN İÇİNDEKİ YILANIN YERİ

Yılan ve hazine görsellerine istinaden hazırlanan bu optik illüzyon testinde pek çok insan başarılı olamamıştı. Zira hazine çeşitlerinin ve sayısının fazla olması, dikkat ve zeka gerektirebiliyor.

Eğer bu testte siz de başarılı olamadıysanız, aşağıdaki resme bakabilirsiniz. İşte yılan görselinin yeri;