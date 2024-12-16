Zeka testi: Kaplanların içindeki 2 kedi nerede? 210 kişi denedi 8'i başarılı oldu

Zekanın yanı sıra yüksek dikkat becerisine ihtiyaç duyulabilen bu optik illüzyon testi, Türkiye ve pek çok farklı ülkede birçok insanın ilgisini çekti. Kaplan görseline göre hazırlanan bu optik illüzyon testi de birçok insanın gündeminde yer alıyor.

Optik illüzyon testinde istenen, kaplanların arasında bulunan 2 kedinin 15 saniyede fark edilmesi. Ancak kaplan görsellerinin fazla olması ve kedinin 2 tane bulunması, tespit edilmesini zorlaştırıyor. Bunun sonucunda ise, üstün dikkatin yanı sıra zeka seviyesine sahip insanların belirtilen sürede başarılı olabilecekleri iddia ediliyor.

ZEKA TESTİ: 210 KİŞİ DENEDİ 8'İ BAŞARILI OLDU

Dikkat gerektirebilen bu optik illüzyon testi, adeta zeka sınırlarını zorlayabiliyor. Nitekim bu testte yavru kediler çoğunlukta bulunurken, aralarında yalnızca bir yılan yer alıyor. Optik illüzyon testinde istenen, gizli görselinin 15 saniyede tespit edilmesi.

Türkiye'de toplam 210 kişiye denetilen bu optik illüzyon testinde, sadece 8 kişi 15 saniyede kaplan görselinin arasındaki 2 kediyi tespit etmekte başarılı olabildi. Bu sebeple yalnızca üstün dikkat ve zeka seviyesine sahip kişilerin belirtilen sürede başarılı olabilecekleri öne sürüldü.

Peki dikkatin yanı sıra zeka gerektirebilen bu optik illüzyon testinde, siz 15 saniyede başarılı olabilir misiniz? İşte birçok insanın başarısız olduğu o test;

Kedi İpucu: Kaplan görselinin çoğunlukta bulunduğu ve adeta zeka sınırlarını zorlayabilen bu optik illüzyon testinde pek çok insan başarısız olmuştu. Eğer hala bulamadıysanız, testin üst sol ve alt sağ tarafına daha dikkatli bakmalısınız.

KAPLANLARIN İÇİNDEKİ 2 KEDİNİN YERİ

Kedi ve kaplan görseline istinaden hazırlanan bu optik illüzyon testinde pek çok insan başarılı olamamıştı. Zira kaplanların deseni ve sayılarının fazla olması, daha çok dikkat ve zeka gerektirebiliyor.

Eğer bu testte siz de başarılı olamadıysanız, aşağıdaki resme bakabilirsiniz. İşte kedilerin yeri;